В Україні планують штрафувати за погіршення родючості землі

Як зазначається, постановою про внесення змін до Типового договору оренди землі удосконалено механізм управління у сфері використання та охорони земель, збереження та відтворення родючості ґрунтів. Очікується, що рішення буде сприяти захисту інтересів орендодавців – власників земельних ділянок, а також збільшенню надходжень до місцевих бюджетів.

Прийняті удосконалення передбачають, зокрема, фіксацію в договорі оренди показників якісних характеристик ґрунтового покриву земельної ділянки на момент її передачі в оренду, а також відшкодування орендодавцю збитків у разі погіршення якості ґрунту орендованої земельної ділянки або приведення її у непридатний стан.

Також передбачається встановлення строку виплати орендної плати за користування земельною ділянкою та посилення відповідальності у разі її несвоєчасної виплати (штраф, пеня).

Раніше Президент П.Порошенко заявив, що ринку землі не буде до створення ефективного реєстру.