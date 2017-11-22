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В Україні планують штрафувати за погіршення родючості землі

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Кабінет міністрів України схвалив постанову, яка передбачає відшкодування орендодавцю збитків у разі погіршення якості ґрунту орендованої земельної ділянки або приведення її у непридатний стан. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

Як зазначається, постановою про внесення змін до Типового договору оренди землі удосконалено механізм управління у сфері використання та охорони земель, збереження та відтворення родючості ґрунтів. Очікується, що рішення буде сприяти захисту інтересів орендодавців – власників земельних ділянок, а також збільшенню надходжень до місцевих бюджетів.

Прийняті удосконалення передбачають, зокрема, фіксацію в договорі оренди показників якісних характеристик ґрунтового покриву земельної ділянки на момент її передачі в оренду, а також відшкодування орендодавцю збитків у разі погіршення якості ґрунту орендованої земельної ділянки або приведення її у непридатний стан.

Також передбачається встановлення строку виплати орендної плати за користування земельною ділянкою та посилення відповідальності у разі її несвоєчасної виплати (штраф, пеня).

Раніше Президент П.Порошенко заявив, що ринку землі не буде до створення ефективного реєстру.

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