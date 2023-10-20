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В Украине проверку прошли 100% ВВК: выявлены определенные проблемы - офис омбудсмена

Киев • УНН

 • 340884 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Офис омбудсмена осуществил проверки всех ВВК в Украине. Отмечается, что был выявлен ряд проблем. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram, пишет УНН.

В Украине проверку прошли 100% ВВК: выявлены определенные проблемы - офис омбудсмена

Детали 

В офис Лубинца с начала 2023 года поступило 1093 обращения о нарушениях прав, связанных с работой ВВК. 

Поэтому мониторинг, который начался еще с 2022 года, продолжился и в 2023-м.

“В августе мы зафиксировали положительные сдвиги по сравнению с прошлым годом, однако обнаружили и недостаточный организационный уровень проведения ВВК, значительные нарушения прав во время ее прохождения, которые влияют на морально-психологическое состояние как военнослужащих, так и военнообязанных”, - отмечает омбудсмен. 

Отмечается, что работу по мониторингу деятельности ВВК организовали в двух направлениях: 

  • ВВК территориальных центров комплектования;
  • Госпитальные гарнизонные ВВК и ВВК гражданских лечебных учреждений. 

    • Работники Офиса осуществили 833 выездных и безвыездных (документальных) мониторингов, что составляет 100%. Охвачены все области, в том числе – прифронтовые. Осуществлен мониторинг работы 445 ВВК ТЦК, 388 госпитальных, гарнизонных ВВК, комиссий в гражданских лечебных учреждениях. 

    Поэтому после осуществленных визитов и обработанных обращений, обнаружили и подтвердили ряд проблем, касающихся соблюдения прав человека.

    Некоторые из них:

    •  отсутствие единого реестра военнообязанных’связанных с соответствующим наполнением по истории болезни, 
    •  формальность в прохождении ВВК («Жалобы есть? Нет? Годен!»),
    •  коррупционная составляющая,
    •  несоблюдение электронной очереди,
    •  невыполнение требования Постановления КМУ от 18.04.2023 №343 о привлечении к осуществлению медосмотров гражданских учреждений здравоохранения и др. 

    Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека станет инициатором создания рабочей группы с участием всех ответственных государственных ведомств, чтобы заложить фундамент для разработки или урегулирования действующих нормативно-правовых актов, касающихся прохождения ВВК, к вызовам современности. Также будет указано на необходимость принятия решений о порядке использования электронной системы здравоохранения в работе с военнослужащим, который проходит ВВК; пересмотра тарифа на оплату медосмотра комиссией ВВК; осуществления обучения или прохождения тренингов гражданских специалистов, привлеченных к работе ВВК; приведения помещений ВВК до надлежащего уровня с учетом фактора безбарьерности и доступности, и др.

    А также офис продолжит реагировать на обращения граждан и работать над тем, чтобы права военнослужащих не были нарушены.

    Напомним

    Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец намекнул, что “ограниченно годных” граждан после проверок ВВК не будет, будут только годные или непригодные.

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