"Обмежено придатних" більше не буде: омбудсмен розповів про перевірки ВЛК

Цитата

За словами Дмитра Лубінця, станом на зараз перевірено вже 75% ВЛК. І до кінця місяця стоїть задача перевірити 100%. При цьому він натякнув, що "обмежено придатних" більше не буде:

"Громадянин України повинен або бути придатний до виконання військової служби, або непридатний. Якщо він в силу свого здоров’я непридатний до виконання бойових задач з автоматом в руках прямо на передовій і в нього є проблеми з хребтом, він може бути в штабі або в складі ракетних військ. Все це треба врегулювати".

Деталі

Лубінець зазначив, що дав рекомендацію на РНБО, щоб питання обмежено придатний, непридатний чи повністю придатний було врегульоване через військові професії. За його словами, в Україні часто фіксуються випадки, коли здорові чоловіки потрапляють в категорію "непридатних", водночас людей з очевидними і довготривалими проблемами зі здоров’ям відносять до категорії "обмежено придатні".

Доповнення

Міністерство оборони ухвалило наказ про зміни до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

Зокрема, вносяться зміни в абзаці сьомому пункту 20.4: "у воєнний час за статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку придатності або обмежену придатність до військової служби осіб, які пройшли медичний огляд за графами II, III, ВЛК приймає постанову "придатний до військової служби", за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в".

Зміни вносяться наступні: "в абзаці сьомому пункту 20.4 слова та цифри «за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в» виключити".