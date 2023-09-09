"Ограниченно годных" больше не будет: омбудсмен рассказал о проверках ВВК

Цитата

По словам Дмитрия Лубинца, по состоянию на сейчас проверено уже 75% ВЛК. И до конца месяца стоит задача проверить 100%. При этом он намекнул, что "ограниченно годных" больше не будет:

"Гражданин Украины должен либо быть пригоден к выполнению военной службы, либо непригоден. Если он в силу своего здоровья непригоден к выполнению боевых задач с автоматом в руках прямо на передовой и у него есть проблемы с позвоночником, он может быть в штабе или в составе ракетных войск. Все это надо урегулировать".

Детали

Лубинец отметил, что дал рекомендацию на СНБО, чтобы вопрос ограниченно годный, непригодный или полностью годный был урегулирован через военные профессии. По его словам, в Украине часто фиксируются случаи, когда здоровые мужчины попадают в категорию "непригодных", в то же время людей с очевидными и долговременными проблемами со здоровьем относят к категории "ограниченно годные".

Дополнение

Министерство обороны приняло приказ об изменениях в положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

В частности, вносятся изменения в абзаце седьмом пункта 20.4: "в военное время по статьям (пунктам статей) Расписания болезней, предусматривающим индивидуальную оценку годности или ограниченную годность к военной службе лиц, прошедших медицинский осмотр по графам II, III, ВВК принимает постановление "годен к военной службе", за исключением статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в".

Изменения вносятся следующие: "в абзаце седьмом пункта 20.4 слова и цифры «за исключением статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в» исключить".