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В Україні перевірку пройшли 100% ВЛК: виявлено певні проблеми - офіс омбудсмана

Київ • УНН

 • 340884 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Офіс омбудсмана здійснив перевірки всіх ВЛК в Україні. Зазначається, що було виявлено низку проблем. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram, пише УНН.

В Україні перевірку пройшли 100% ВЛК: виявлено певні проблеми - офіс омбудсмана

Деталі 

До офісу Лубінця від початку 2023 року надійшло 1093 звернення щодо порушень прав, пов’язаних із роботою ВЛК. 

Тому моніторинг, який розпочався ще з 2022 року, продовжився та у 2023-му.

“У серпні ми зафіксували позитивні зрушення у порівнянні з минулим роком, однак виявили й недостатній організаційний рівень проведення ВЛК, значні порушення прав під час її проходження, котрі впливають на морально-психологічний стан як військовослужбовців, так і військовозобов’язаних”, - зазначає омбудсман. 

Зазначається, що роботу з моніторингу діяльності ВЛК організували у двох напрямках: 

  • ВЛК територіальних центрів комплектування;
  • Госпітальні гарнізонні ВЛК та ВЛК цивільних лікувальних закладів. 

    • Працівники Офісу здійснили 833 виїзних та безвиїзних (документальних) моніторингів, що становить 100%. Охоплені всі області, в тому числі – прифронтові. Здійснений моніторинг роботи 445 ВЛК ТЦК, 388 госпітальних, гарнізонних ВЛК, комісій у цивільних лікувальних закладів. 

    Тож опісля здійснених візитів та опрацьованих звернень, виявили та підтвердили низку проблем, що стосуються дотримання прав людини.

    Окремі з них:

    •  відсутність єдиного реєстру військовозобов’язаних із відповідним наповненням щодо історії хвороби, 
    •  формальність у проходженні ВЛК («Скарги є? Немає? Придатний!»),
    •  корупційна складова,
    •  недотримання електронної черги,
    •  невиконання вимоги Постанови КМУ від 18.04.2023 №343 щодо долучення до здійснення медоглядів цивільних закладів охорони здоров’я та ін. 

    Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини стане ініціатором здійснення робочої групи за участі всіх відповідальних державних відомств, аби закласти фундамент для розробки чи врегулювання чинних нормативно-правових актів, що стосуються проходження ВЛК, до викликів сьогодення. Також буде вказано на необхідність ухвалення рішень щодо порядку використання електронної системи охорони здоров’я у роботі з військовослужбовцем, який проходить ВЛК; перегляду тарифу на оплату медогляду комісією ВЛК; здійснення навчання чи проходження тренінгів цивільних фахівців, які залучені до роботи ВЛК; приведення приміщень ВЛК до належного рівня з урахуванням фактори безбар'єрності та доступності, та ін.

    А також офіс продовжить реагувати на звернення громадян та працюватиме над тим, аби права військовослужбовців не були порушені.

    Нагадаємо

    Уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець натякнув, що “обмежено придатних” громадян після перевірок ВЛК не буде, будуть лише придатні або непридатні.

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