В Украине объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В Украине объявили штормовое предупреждение - на большей части территории ожидают грозы, местами град и шквалы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.
"22 мая на большей части территории страны местами грозы, днем на Левобережье местами град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье, днем и в Приазовье, в Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в Черновицкой области пронесся мощный смерч.
Как сообщал УНН, во Львовской области объявили штормовое предупреждение.