В Украине объявили штормовое предупреждение

"22 мая на большей части территории страны местами грозы, днем на Левобережье местами град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье, днем и в Приазовье, в Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Черновицкой области пронесся мощный смерч.

Как сообщал УНН, во Львовской области объявили штормовое предупреждение.