На Львівщині оголосили штормове попередження
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 21 травня. УНН. У Львівській області рятувальники оголосили штормове попередження. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.
"21-23 травня сильні тривалі дощі. Грози, подекуди град та шквали 15–20 м/с. Ускладнення погодних умов відповідає ІI рівню небезпечності (помаранчевий)", - повідомили у ДСНС.
У зв'язку з очiкуваними сильними зливами, очiкується й пiдйом рiвнiв води: впродовж 21 - 23 травня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра на 0,5 - 1,5 м, мiсцями на окремих дiлянках до 2 м. Мiсцями початковий вихiд води на заплаву, часткове пiдтоплення сільськогосподарських угiдь. При сильних зливах та дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах iснує загроза утворення селевих потокiв. Також 21 - 23 травня на рiчках басейну Захiдного Бугу очікується підйом на 0,2 - 0,7 м. Мiсцями затоплення заплав, сільськогосподарських угiдь.
Нагадаємо, у Києві оголосили штормове попередження.