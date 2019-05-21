Во Львовской области объявили штормовое предупреждение

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 37966 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 60060 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 76885 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 90340 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122467 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111482 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137677 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144625 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130131 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130198 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Во Львовской области объявили штормовое предупреждение

Во Львовской области объявили штормовое предупреждение

Киев  •  УНН

 • 17852 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 21 мая. УНН. Во Львовской области спасатели объявили штормовое предупреждение. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

"21-23 мая сильные продолжительные дожди. Грозы, град и шквалы 15-20 м/с. Осложнения погодных условий соответствует II уровню опасности (оранжевый)", - сообщили в ГСЧС.

В связи с ожидаемыми сильными ливнями, ожидается и подъем уровней воды: в течение 21 - 23 мая на реках бассейнов Сяна, Днестра на 0,5 - 1,5 м, местами на отдельных участках до 2 м. Местами начальный выход воды на пойму, частичное подтопление сельскохозяйственных угодий. При сильных ливнях и дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования селевых потоков. Также 21 - 23 мая на реках бассейна Западного Буга ожидается подъем на 0,2 - 0,7 м. Местами затопление пойм, сельскохозяйственных угодий.

Напомним, в Киеве объявили штормовое предупреждение.

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