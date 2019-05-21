Во Львовской области объявили штормовое предупреждение

"21-23 мая сильные продолжительные дожди. Грозы, град и шквалы 15-20 м/с. Осложнения погодных условий соответствует II уровню опасности (оранжевый)", - сообщили в ГСЧС.

В связи с ожидаемыми сильными ливнями, ожидается и подъем уровней воды: в течение 21 - 23 мая на реках бассейнов Сяна, Днестра на 0,5 - 1,5 м, местами на отдельных участках до 2 м. Местами начальный выход воды на пойму, частичное подтопление сельскохозяйственных угодий. При сильных ливнях и дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования селевых потоков. Также 21 - 23 мая на реках бассейна Западного Буга ожидается подъем на 0,2 - 0,7 м. Местами затопление пойм, сельскохозяйственных угодий.

Напомним, в Киеве объявили штормовое предупреждение.