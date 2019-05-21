В Чернівецькій області пронісся потужний смерч
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Вчора ввечері в Чернівецькій області пронісся смерч, який позривав дахи будинків, повалив дерева та знеструмив населені пункти. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат України Григорій Тіміш, передає УНН.
“Вчора ввечері, населеними пунктами Кам’янка, Сучевени, Купка Глибоцького району пронісся справжній смерч, який позривав дахи будинків, градом побиті посіви, повалені дерева! Багато знеструмлено населених пунктів!”, — написав Тіміш.
Також, він повідомляє, що села Прутської зони Новоселицького району під загрозою підтоплення.
Нагадаємо, у Львівській області рятувальники оголосили штормове попередження.
Як повідомляв УНН, 21-22 травня, майже по всій території Закарпаття пройдуть сильні дощі, місцями грози з градом та шквалистими поривами вітру.