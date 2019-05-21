В Черновицкой области пронесся мощный смерч
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Вчера вечером в Черновицкой области пронесся смерч, который сорвал крыши домов, повалил деревья и обесточил населенные пункты. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины Григорий Тимиш, передает УНН.
"Вчера вечером, населенными пунктами Каменка, Сучевены, Купка Глыбокского района пронесся настоящий смерч, который сорвал крыши домов, градом побиты посевы, повалены деревья! Много обесточеных населенных пунктов!", - написал Тимиш.
Также он сообщает, что села Прутский зоны Новоселицкого района под угрозой подтопления.
Напомним, во Львовской области спасатели объявили штормовое предупреждение.
Как сообщал УНН, 21-22 мая, почти по всей территории Закарпатья пройдут сильные дожди, местами грозы с градом и шквалистыми порывами ветра.