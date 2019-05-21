В Черновицкой области пронесся мощный смерч

"Вчера вечером, населенными пунктами Каменка, Сучевены, Купка Глыбокского района пронесся настоящий смерч, который сорвал крыши домов, градом побиты посевы, повалены деревья! Много обесточеных населенных пунктов!", - написал Тимиш.

Также он сообщает, что села Прутский зоны Новоселицкого района под угрозой подтопления.

Напомним, во Львовской области спасатели объявили штормовое предупреждение.

Как сообщал УНН, 21-22 мая, почти по всей территории Закарпатья пройдут сильные дожди, местами грозы с градом и шквалистыми порывами ветра.



