В Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. В Україні оголосили штормове попередження – на більшій частині територій очікують грози, подекуди град і шквали. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Укргідрометцентру.
"22 травня на більшій частині території країни місцями грози, вдень на Лівобережжі подекуди град та шквали 15-20 м/с; на Закарпатті, вдень і в Приазов'ї, на Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Полтавщині місцями значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Чернівецькій області пронісся потужний смерч.
Як повідомляв УНН, на Львівщині оголосили штормове попередження.