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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 23974 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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В Украине ожидают снег и метели, на дорогах гололедица

В Украине ожидают снег и метели, на дорогах гололедица

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Утром в большинстве областей Украины ожидается снег и метель также в горах Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

"В Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях сильный снег, днем ​​местами небольшой снег", - уточнили в ГСЧС.

На высокогорье Закарпатской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

"По данным Укргидрометцентра, 21 марта в горах Львовской и Ивано-Франковской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Дороги страны укроет гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в южных, центральных и восточных областях порывы до 15-20 м/с, ночью на Приазовье местами 25-28 м/с.

"Температура ночью 4-9° мороза, в Карпатах 11-16° мороза, в Крыму и Приазовье около 0° С, днем ​​от 3° мороза до 2° С тепла", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи со снижением температуры воздуха на реках Правобережье страны ожидается восстановление ледовых явлений и шуги. На отдельных участках рек к установлению ледостава. А на реках Левобережья прогнозируется усиление ледовых явлений. Так, местами возможно формирование зажоров льда с резким колебанием уровней воды.

Напомним, из-за ухудшения погодных условий в Одесской области отменили ряд автобусных рейсов.

Украинские Национальные Новости

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