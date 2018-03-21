В Украине ожидают снег и метели, на дорогах гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Утром в большинстве областей Украины ожидается снег и метель также в горах Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
"В Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях сильный снег, днем местами небольшой снег", - уточнили в ГСЧС.
На высокогорье Закарпатской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).
"По данным Укргидрометцентра, 21 марта в горах Львовской и Ивано-Франковской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Дороги страны укроет гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в южных, центральных и восточных областях порывы до 15-20 м/с, ночью на Приазовье местами 25-28 м/с.
"Температура ночью 4-9° мороза, в Карпатах 11-16° мороза, в Крыму и Приазовье около 0° С, днем от 3° мороза до 2° С тепла", - говорится в сообщении.
Кроме того, в связи со снижением температуры воздуха на реках Правобережье страны ожидается восстановление ледовых явлений и шуги. На отдельных участках рек к установлению ледостава. А на реках Левобережья прогнозируется усиление ледовых явлений. Так, местами возможно формирование зажоров льда с резким колебанием уровней воды.
Напомним, из-за ухудшения погодных условий в Одесской области отменили ряд автобусных рейсов.