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В Україні очікують сніг та хуртовини, на дорогах ожеледиця

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Вранці у більшості областей України очікується сніг та хуртовини також у горах Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

“У Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Сумській областях сильний сніг, вдень місцями невеликий сніг”, — уточнили у ДСНС.

На високогір’ї Закарпатської області очікується помірна сніголавинна небезпека (2 рівень).

“За даними Укргідрометцентру, 21 березня у горах Львівської та Івано-Франківської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень)”, — йдеться в повідомленні.

Дороги країни вкриє ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у південних, центральних та східних областях пориви до 15-20 м/с, вночі на Приазов’ї місцями 25-28 м/с.

“Температура вночі 4-9°С морозу, в Карпатах 11-16°С морозу, в Криму та Приазов’ї близько 0°С, вдень від 3°С морозу до 2°С тепла”, — зазначено в повідомленні.

Крім того, у зв’язку із зниженням температури повітря на річках Правобережжя країни очікується відновлення льодових явищ та шуги. На окремих ділянках річок до встановлення льодоставу. А на річках Лівобережжя прогнозується посилення льодових явищ. Так, місцями можливе формування зажорів льоду з різким коливанням рівнів води.

Нагадаємо, через погіршення погодних умов в Одеській області скасували низку автобусних рейсів.

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