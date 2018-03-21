В Україні очікують сніг та хуртовини, на дорогах ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Вранці у більшості областей України очікується сніг та хуртовини також у горах Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
“У Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Сумській областях сильний сніг, вдень місцями невеликий сніг”, — уточнили у ДСНС.
На високогір’ї Закарпатської області очікується помірна сніголавинна небезпека (2 рівень).
“За даними Укргідрометцентру, 21 березня у горах Львівської та Івано-Франківської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень)”, — йдеться в повідомленні.
Дороги країни вкриє ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у південних, центральних та східних областях пориви до 15-20 м/с, вночі на Приазов’ї місцями 25-28 м/с.
“Температура вночі 4-9°С морозу, в Карпатах 11-16°С морозу, в Криму та Приазов’ї близько 0°С, вдень від 3°С морозу до 2°С тепла”, — зазначено в повідомленні.
Крім того, у зв’язку із зниженням температури повітря на річках Правобережжя країни очікується відновлення льодових явищ та шуги. На окремих ділянках річок до встановлення льодоставу. А на річках Лівобережжя прогнозується посилення льодових явищ. Так, місцями можливе формування зажорів льоду з різким коливанням рівнів води.
Нагадаємо, через погіршення погодних умов в Одеській області скасували низку автобусних рейсів.