В Украине ожидается до 25° тепла и дожди: синоптики дали прогноз на три дня
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Украине в ближайшие три дня ожидаются дожди. Температура воздуха не снизится, а наоборот может достичь 20-25° тепла, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
По данным синоптиков, 2 ноября без осадков, лишь в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях ночью и утром дождь; температура ночью 4-9°, на юго-востоке страны до 13°, днем 10-16°, на юге Одесской области и в Крыму до 19°.
"В пятницу в южной, восточной частях, на Закарпатье и в Карпатах, в субботу в западных, восточных, днем и в северных и Винницкой областях пройдут дожди, на остальной территории без осадков; ночью и утром 3 ноября на Левобережье местами туман; температура ночью 3-8° тепла, на юге и западе страны 9-12°; днем 11-17°, 4 ноября в южной части 20-25°", - сообщили в Укргидрометцентре.
Ветер западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, послезавтра в западной части местами порывы 15-20 м/с.
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