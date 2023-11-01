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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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В Украине ожидается до 25° тепла и дожди: синоптики дали прогноз на три дня

Киев • УНН

 • 148035 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Украине в ближайшие три дня ожидаются дожди. Температура воздуха не снизится, а наоборот может достичь 20-25° тепла, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Украине ожидается до 25° тепла и дожди: синоптики дали прогноз на три дня

Детали

По данным синоптиков, 2 ноября без осадков, лишь в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях ночью и утром дождь; температура ночью 4-9°, на юго-востоке страны до 13°, днем 10-16°, на юге Одесской области и в Крыму до 19°.

"В пятницу в южной, восточной частях, на Закарпатье и в Карпатах, в субботу в западных, восточных, днем и в северных и Винницкой областях пройдут дожди, на остальной территории без осадков; ночью и утром 3 ноября на Левобережье местами туман; температура ночью 3-8° тепла, на юге и западе страны 9-12°; днем 11-17°, 4 ноября в южной части 20-25°", - сообщили в Укргидрометцентре.

Ветер западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, послезавтра в западной части местами порывы 15-20 м/с.

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