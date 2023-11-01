Осіннє тепло у столиці побило майже 100-річний рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У столиці другий день поспіль тривають температурні рекорди, повідомляє УНН з посиланням на дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
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За даними спостережень метеостанції, 31 жовтня у Києві максимальна температура повітря після полудня досягла +21,7°С.
Як повідомляється, це на 1,2°С вище попереднього рекордного показника 1926 року.
Нагадаємо
Осіннє тепло у Києві встановило рекорд 30 жовтня.