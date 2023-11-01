Осеннее тепло в столице побило почти 100-летний рекорд
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В столице второй день подряд продолжаются температурные рекорды, сообщает УНН со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Детали
По данным наблюдений метеостанции, 31 октября в Киеве максимальная температура воздуха после полудня достигла +21,7°С.
Как сообщается, это на 1,2°С выше предыдущего рекордного показателя 1926 года.
Напомним
Осеннее тепло в Киеве установило рекорд 30 октября.