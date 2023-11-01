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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Осеннее тепло в столице побило почти 100-летний рекорд

Киев • УНН

 • 202531 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В столице второй день подряд продолжаются температурные рекорды, сообщает УНН со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Осеннее тепло в столице побило почти 100-летний рекорд

Детали

По данным наблюдений метеостанции, 31 октября в Киеве максимальная температура воздуха после полудня достигла +21,7°С.

Как сообщается, это на 1,2°С выше предыдущего рекордного показателя 1926 года.

Напомним

Осеннее тепло в Киеве установило рекорд 30 октября.

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