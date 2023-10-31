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Осіннє тепло у Києві встановило рекорд

Київ • УНН

 • 54029 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Останні дні жовтня дарують киянам справжнє тепло, яке навіть встановило рекорд, повідомили у вівторок у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, передає УНН.

Осіннє тепло у Києві встановило рекорд

Деталі

За даними спостережень метеостанції, 30 жовтня у Києві максимальна температура повітря після полудня досягла +20,6°С. Це на 2,3°С вище попереднього рекордного показника 2013 року.

Доповнення

Це вже 40 температурний рекорд з початку року у столиці, вказали в геофізичній обсерваторії.

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