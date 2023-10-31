Осіннє тепло у Києві встановило рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Останні дні жовтня дарують киянам справжнє тепло, яке навіть встановило рекорд, повідомили у вівторок у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, передає УНН.
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За даними спостережень метеостанції, 30 жовтня у Києві максимальна температура повітря після полудня досягла +20,6°С. Це на 2,3°С вище попереднього рекордного показника 2013 року.
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Це вже 40 температурний рекорд з початку року у столиці, вказали в геофізичній обсерваторії.