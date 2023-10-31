Осеннее тепло в Киеве установило рекорд
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Последние дни октября дарят киевлянам настоящее тепло, которое даже установило рекорд, сообщили во вторник в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, передает УНН.
Детали
По данным наблюдений метеостанции, 30 октября в Киеве максимальная температура воздуха после полудня достигла +20,6°С. Это на 2,3°С выше предыдущего рекордного показателя 2013 года.
Дополнение
Это уже 40 температурный рекорд с начала года в столице, указали в геофизической обсерватории.