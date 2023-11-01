В Україні очікується до 25° тепла і дощі: синоптики дали прогноз на три дні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. В Україні у найближчі три дні очікуються дощі. Температура повітря не знязиться, а навпаки може сягнути 20-25° тепла, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
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За даними синоптиків, 2 листопада без опадів, лише у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях вночі та вранці дощ; температура вночі 4-9°, на південному сході країни до 13°, вдень 10-16°, на півдні Одещини та в Криму до 19°.
"У п'ятницю в південній, східній частинах, на Закарпатті та в Карпатах, в суботу у західних, східних, вдень і в північних та Вінницькій областях пройдуть дощі, на решті території без опадів; вночі та вранці 3 листопада на Лівобережжі місцями туман; температура вночі 3-8° тепла, на півдні та заході країни 9-12°; вдень 11-17°, 4 листопада у південній частині 20-25°", - повідомили в Укргідрометцентрі.
Вітер західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, післязавтра у західній частині місцями пориви 15-20 м/с.
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