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В Украине не было бы АЧС, если бы сейчас была ветслужба - эксперт

Киев • УНН

 • 11283 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Сегодня Госпродпотребслужба не может справиться с АЧС, потому должным образом не выполняет свою работу. Об этом в комментарии УНН рассказал президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Иван Томич.

В Украине не было бы АЧС, если бы сейчас была ветслужба - эксперт

"Проблема заключается в том, что система противоэпизоотических мероприятий, которая была и действовала до 2013 года, она на данный момент полностью разрушена. Противоэпизоотические мероприятия должным образом реализовывались прежней службой, нынешняя - не может с ними справиться. И АЧС гуляет Украиной и не утихает. Это первая, главная и, пожалуй, единственная причина. Реформирование не удалось.

Госпродпотребслужба создавалась на ходу, и она далеко не та ветсанитарная служба, которая была. Тогда были специалисты, европейские страны признавали нашу ветеринарную службу и ее обеспечение. А сейчас те специалисты, которые были - выехали за границу. Существующие специалисты не могут справиться ни с чем. АЧС - тому пример", - рассказал он.

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Кроме того, по словам Томича, Госпродпотребслужба сегодня не имеет четкого плана противодействия АЧС.

"Потеряно большой промежуток времени, и без формирования структуры, что будет работать, АЧС будет и дальше гулять. Поверьте, если бы сейчас была ветслужба, АЧС бы в Украине не было", - резюмировал он.

Напомним, с начала года в Украине зафиксировано уже 138 случаев АЧС. В общем, за последние три года вирус не обошел одну из областей.

По словам депутата Сергея Тригубенко, за убытки фермеров от АЧС сегодня даже не с кого спросить, ведь в стране более полутора лет отсутствует профильный министр - аграрной политики.

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