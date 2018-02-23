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Криза АЧС: поки в країні відсутній міністр агрополітики - апелювати нема до кого - Тригубенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Без програмного підходу до проблеми АЧС, нам її не вирішити ніколи. Криза останніх років – тому яскраве підтвердження. Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат ВРУ Сергій Тригубенко, передає УНН

За його словами, у наслідок АЧС ми маємо здорожчання сала на 80% і свинини — більше, ніж уполовину.

“Тобто, за підсумками безуспішної трирічної боротьби із вірусом африканської чуми, маємо ситуацію, коли наш український національний продукт стає все менш доступним для нас самих”, — написав він.

Політик зауважив, що українські фермери отримують грошові компенсації за знищене через АЧС поголів’я свиней дуже повільно.

“Фермери отримали лише 37% компенсацій за знищене АЧС поголів’я. З потрібних 15 млн грн, їм було відшкодовано лише 5,8 млн.

Обов’язок розраховуватися з боргами перед селянами покладений на місцеві бюджети, однак, схоже, що контроль за вчасним його виконанням відсутній”, — зазначив Тригубенко.

На цьому фоні збитків і зростаючих цін абсолютно нелогічною виглядає поведінка чиновників від Мінагро, які вже майже рік ігнорують пропозиції фермерів та ринку свинарства, додає політик.

“Мова про 5-тирічну програму боротьби із АЧС. Її вже написали ті, кому вона потрібна як кисень (Асоціація тваринників та експерти), але в Уряді зволікають з її затвердженням.

Вважаю, що без програмного підходу до проблеми АЧС, нам її не вирішити ніколи. Криза останніх років — тому яскраве підтвердження”, — сказано в його дописі.

Тригубенко додав, що і видатки держави “на боротьбу з АЧС” також збільшують. Проте ефективність витрачання цих коштів без прийнятої цілісної Програми під великим питанням.

“Але поки в країні відсутній міністр аграрної політики й апелювати нема до кого. В інтересах Уряду припинити зволікати із кадровими рішеннями, та все ж визначитися з відповідальним (!) за аграрну ситуацію в країні”, — резюмував Тригубенко.

Нагадаємо, річні збитки свинарів через вірус АЧС в Україні оцінили в 12 млн дол.

Українські Національні Новини

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