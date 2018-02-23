Кризис АЧС: пока в стране отсутствует министр агрополитики - апеллировать не к кому - Тригубенко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Без программного подхода к проблеме АЧС, нам ее не решить никогда. Кризис последних лет - тому яркое подтверждение. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат ВРУ Сергей Тригубенко, передает УНН.
По его словам, в результате АЧС мы имеем подорожание сала на 80% и свинины - больше, чем вполовину.
"То есть, по итогам безуспешной трехлетней борьбы с вирусом африканской чумы, имеем ситуацию, когда наш украинский национальный продукт становится все менее доступным для нас самих", - написал он.
Политик отметил, что украинские фермеры получают денежные компенсации за уничтоженное из-за АЧС поголовья свиней очень медленно.
"Фермеры получили лишь 37% компенсаций за уничтоженное АЧС поголовья. С нужных 15 млн грн, им было возмещено лишь 5,8 млн.
Обязанность рассчитываться с долгами перед крестьянами возложена на местные бюджеты, однако, похоже, что контроль за своевременным его выполнением отсутствует", - отметил Тригубенко.
На этом фоне убытков и растущих цен абсолютно нелогичным выглядит поведение чиновников от Минагро, которые уже почти год игнорируют предложения фермеров и рынка свиноводства, добавляет политик.
"Речь о 5-летней программе борьбы с АЧС. Ее уже написали те, кому она нужна как воздух (Ассоциация животноводов и эксперты), но в правительстве медлят с ее утверждением.
Считаю, что без программного подхода к проблеме АЧС, нам ее не решить никогда. Кризис последних лет - тому яркое подтверждение", - говорится в его заметке.
Тригубенко добавил, что и расходы государства "на борьбу с АЧС" также увеличивают. Однако эффективность расходования этих средств без принятой целостной программы под большим вопросом.
"Но пока в стране отсутствует министр аграрной политики и апеллировать не к кому. В интересах правительства прекратить тянуть с кадровыми решениями, и все же определиться с ответственным (!) за аграрную ситуацию в стране", - резюмировал Тригубенко.
Напомним, годовые убытки свиноводов из-за вируса АЧС в Украине оценили в 12 млн долл.