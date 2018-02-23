Кризис АЧС: пока в стране отсутствует министр агрополитики - апеллировать не к кому - Тригубенко

По его словам, в результате АЧС мы имеем подорожание сала на 80% и свинины - больше, чем вполовину.

"То есть, по итогам безуспешной трехлетней борьбы с вирусом африканской чумы, имеем ситуацию, когда наш украинский национальный продукт становится все менее доступным для нас самих", - написал он.

Политик отметил, что украинские фермеры получают денежные компенсации за уничтоженное из-за АЧС поголовья свиней очень медленно.

"Фермеры получили лишь 37% компенсаций за уничтоженное АЧС поголовья. С нужных 15 млн грн, им было возмещено лишь 5,8 млн.

Обязанность рассчитываться с долгами перед крестьянами возложена на местные бюджеты, однако, похоже, что контроль за своевременным его выполнением отсутствует", - отметил Тригубенко.

На этом фоне убытков и растущих цен абсолютно нелогичным выглядит поведение чиновников от Минагро, которые уже почти год игнорируют предложения фермеров и рынка свиноводства, добавляет политик.

"Речь о 5-летней программе борьбы с АЧС. Ее уже написали те, кому она нужна как воздух (Ассоциация животноводов и эксперты), но в правительстве медлят с ее утверждением.

Считаю, что без программного подхода к проблеме АЧС, нам ее не решить никогда. Кризис последних лет - тому яркое подтверждение", - говорится в его заметке.

Тригубенко добавил, что и расходы государства "на борьбу с АЧС" также увеличивают. Однако эффективность расходования этих средств без принятой целостной программы под большим вопросом.

"Но пока в стране отсутствует министр аграрной политики и апеллировать не к кому. В интересах правительства прекратить тянуть с кадровыми решениями, и все же определиться с ответственным (!) за аграрную ситуацию в стране", - резюмировал Тригубенко.

Напомним, годовые убытки свиноводов из-за вируса АЧС в Украине оценили в 12 млн долл.