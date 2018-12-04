З початку року в Україні зафіксовано вже 138 випадків АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. В Україні з початку року зафіксовано 138 випадків африканської чуми свиней (АЧС). Про це свідчить статистика сайту “СТОП АЧС”, який запроваджено в рамках проекту технічної допомоги ФАО “Розбудова потенціалу раннього виявлення та реагування на африканську чуму свиней в Україні”, передає УНН.
У 91 випадку захворювання було зареєстровано у домашніх тварин, в 36 — у диких. Ще в одинадцяти випадках АЧС була зафіксована на території інфікованих об’єктів.
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Загалом в Україні за останні 6,5 року зареєстровано 449 спалахів АЧС.
Найбільша кількість випадків АЧС сталася в Одеській і Полтавській областях — по 56 та 44 випадки відповідно. Далі йдуть Миколаївська та Чернігівська області — по 37 та 32 випадки, та Рівненська область — 31 випадок.
Найменша кількість спалахів АЧС була зареєстрована у Львівській області — 1 випадок.
Загалом за останні 6,5 року вірус АЧС не оминув жодну з областей України.
Також повідомляється, що перший збудник АЧС було виявлено у 2012 році в селі Комишуватка Запорізької області.
Нагадаємо, за підсумками минулого року приріст імпорту свинини в Україну склав близько 60%. Цьогоріч тенденція зберігається.
Експерти кажуть, що причина полягає у скороченні поголів'я свиней, що у свою чергу зумовлено АЧС.
Нездатність контролюючих органів ефективно реагувати на чуму призвела до значного подорожчання сала і свинини на вітчизняних ринках, додають фахівці.
Подолати АЧС Україні заважає відсутність професійних кадрів, вважає політик Сергій Тригубенко. А також - нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби, який викликає безліч критичних зауважень.