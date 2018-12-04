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С начала года в Украине зафиксировано уже 138 случаев АЧС

Киев • УНН

 • 11805 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Украине с начала года зафиксировано 138 случаев африканской чумы свиней (АЧС). Об этом свидетельствует статистика сайта "СТОП АЧС", который появился в рамках проекта технической помощи ФАО "Развитие потенциала раннего выявления и реагирования на африканскую чуму свиней в Украине", передает УНН.

С начала года в Украине зафиксировано уже 138 случаев АЧС

В 91 случае заболевания было зарегистрировано у домашних животных, в 36 - диких. Еще в одиннадцати случаях АЧС была зафиксирована на территории инфицированных объектов.

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Всего в Украине за последние 6,5 года зарегистрировано 449 вспышек АЧС.

Наибольшее количество случаев АЧС произошла в Одесской и Полтавской областях - по 56 и 44 случая соответственно. Далее идут Николаевская и Черниговская области - по 37 и 32 случая, и Ровенская область - 31 случай.

Наименьшее количество вспышек АЧС было зарегистрировано во Львовской области - 1 случай.

Всего за последние 6,5 года вирус АЧС не обошел ни одну из областей Украины.

Также сообщается, что первый возбудитель АЧС был выявлен в 2012 году в селе Комишуватка Запорожской области.

Напомним, по итогам прошлого года прирост импорта свинины в Украину составил около 60%. В этом году тенденция сохраняется.

Эксперты говорят, что причина заключается в сокращении поголовья свиней, что, в свою очередь, обусловлено АЧС.

Неспособность контролирующих органов эффективно реагировать на чуму привела к значительному удорожанию сала и свинины на отечественных рынках, добавляют специалисты.

Преодолеть АЧС Украине мешает отсутствие профессиональных кадров, считает политик Сергей Тригубенко. А также - бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы, который вызывает множество критических замечаний.

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