С начала года в Украине зафиксировано уже 138 случаев АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Украине с начала года зафиксировано 138 случаев африканской чумы свиней (АЧС). Об этом свидетельствует статистика сайта "СТОП АЧС", который появился в рамках проекта технической помощи ФАО "Развитие потенциала раннего выявления и реагирования на африканскую чуму свиней в Украине", передает УНН.
В 91 случае заболевания было зарегистрировано у домашних животных, в 36 - диких. Еще в одиннадцати случаях АЧС была зафиксирована на территории инфицированных объектов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские фермеры сократили объемы выращивания свиней
Всего в Украине за последние 6,5 года зарегистрировано 449 вспышек АЧС.
Наибольшее количество случаев АЧС произошла в Одесской и Полтавской областях - по 56 и 44 случая соответственно. Далее идут Николаевская и Черниговская области - по 37 и 32 случая, и Ровенская область - 31 случай.
Наименьшее количество вспышек АЧС было зарегистрировано во Львовской области - 1 случай.
Всего за последние 6,5 года вирус АЧС не обошел ни одну из областей Украины.
Также сообщается, что первый возбудитель АЧС был выявлен в 2012 году в селе Комишуватка Запорожской области.
Напомним, по итогам прошлого года прирост импорта свинины в Украину составил около 60%. В этом году тенденция сохраняется.
Эксперты говорят, что причина заключается в сокращении поголовья свиней, что, в свою очередь, обусловлено АЧС.
Неспособность контролирующих органов эффективно реагировать на чуму привела к значительному удорожанию сала и свинины на отечественных рынках, добавляют специалисты.
Преодолеть АЧС Украине мешает отсутствие профессиональных кадров, считает политик Сергей Тригубенко. А также - бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы, который вызывает множество критических замечаний.