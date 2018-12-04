С начала года в Украине зафиксировано уже 138 случаев АЧС

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Украине с начала года зафиксировано 138 случаев африканской чумы свиней (АЧС). Об этом свидетельствует статистика сайта "СТОП АЧС", который появился в рамках проекта технической помощи ФАО "Развитие потенциала раннего выявления и реагирования на африканскую чуму свиней в Украине", передает УНН.