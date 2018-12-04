Від Лапи вимагають обмежити ввезення м'яса з АЧС-позитивних країн ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Українські фермери звернулися до Держпродспоживслужби з проханням переглянути умови імпорту свинини з тих країн ЄС, де не вщухає африканська чума свиней (АЧС). Відповідне звернення на адресу голови Держпродспоживслужби Володимира Лапи скерувала Асоціації "Свинарі України", передає УНН.
Так, з початку року спалахи АЧС зафіксували у 6 країнах ЄС, поінформували Лапу в асоціації. Зокрема, у Бельгії - 98 випадків, Болгарії - 4, Латвії - 621, Польщі - 2 тис. 105, Румунії - 1 тис. 222, Угорщині - 57 випадків.
"Зважаючи на активне розповсюдження африканської чуми свиней у згаданих країнах та високий ризик її занесення на територію інших держав, Асоціація "Свинарі України" звертається з проханням переглянути умови торгівельних відносин з країнами-учасницями ЄС, зокрема з тими, що мають АЧС-позитивний статус, щодо поставок м'яса свиней, свинячих субпродуктів, жиру та м'ясопродукції з них, яка не пройшла належної термічної обробки, з метою уникнення подальшого поширення вірусу із контамінованою продукцією та погіршення епізоотичної ситуації", - йдеться у тексті звернення.
Як писав УНН, на території різних областей України з початку року було зафіксовано вже більше 130 випадків АЧС.
Контролери стверджують, що тримають ситуацію на контролі, проте ані фермери, ані експерти агросектору із ними не згодні.
В Асоціації тваринників кажуть, що влада бездіє: не затверджується державна стратегія подолання АЧС. Більше того, в країні навіть відсутній профільний міністр.
Тим часом, збитки селян і фермерів через АЧС вже досягли мільйонних позначок і продовжують зростати.
Депутат ВР Сергій Тригубенко, у свою чергу, вважає, що боротися з АЧС Україні заважають нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби та відсутність професійних кадрів.