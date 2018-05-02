Тваринники вимагають призначення міністра агрополітики
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Негативна епізоотична ситуація в Україні пов’язана, зокрема, із відсутністю офіційного очільника Міністерства аграрної політики та продовольства. Про це заявила голова Асоціації тваринників України Ірина Паламар, передає УНН з посиланням на прес-службу АТУ.
У зв’язку із цим І.Паламар заявила про необхідність негайного призначення міністра АПК.
“Потрібно якнайшвидше вирішити питання із призначенням міністра АПК, професіонала, який би взяв на себе відповідальність за налагодження санітарних та фітосанітарних заходів у країні”, — сказала вона.
Як приклад негативних наслідків через відсутність керівник галузі Паламар навела проблему неконтрольованого поширення африканської чуми свиней (АЧС) в Україні.
Нагадаємо, АЧС продовжує поширюватися Україною. З 2016 року через хворобу було знищено близько 80 тис. свиней з домашніх господарств і ферм. Лише за підсумками 2017 року через АЧС українські фермери зазнали мільйонних збитків, а компенсації своїх втрат вони отримали тільки в розмірі близько 40%.
За словами нардепа С.Тригубенка, подолати АЧС уповноваженим органам заважає відсутність професійних кадрів та неефективне використання бюджетних коштів.
Крім того, політик вважає, що до того часу, поки в Україні не буде призначено міністра агрополітики, відповідального за кризу в агропромисловому комплексі країні “не знайти”.