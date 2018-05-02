Животноводы требуют назначения министра агрополитики
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Негативная эпизоотическая ситуация в Украине связана, в частности, с отсутствием официального главы Министерства аграрной политики и продовольствия. Об этом заявила председатель Ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АЖУ.
В связи с этим И.Паламар заявила о необходимости немедленного назначения министра АПК.
"Нужно как можно быстрее решить вопрос с назначением министра АПК, профессионала, который бы взял на себя ответственность за налаживание санитарных и фитосанитарных мер в стране", - сказала она.
В качестве примера негативных последствий из-за отсутствия руководителя области Паламар привела проблему неконтролируемого распространения африканской чумы свиней (АЧС) в Украине.
Напомним, АЧС продолжает распространяться по Украине. С 2016 года из-за болезни было уничтожено около 80 тыс. свиней из домашних хозяйств и ферм. Только по итогам 2017 года из-за АЧС украинские фермеры понесли миллионные убытки, а компенсации своих потерь они получили только в размере около 40%.
По словам нардепа С.Тригубенко, преодолеть АЧС уполномоченным органам мешает отсутствие профессиональных кадров и неэффективное использование бюджетных средств.
Кроме того, политик считает, что до тех пор, пока в Украине не будет назначен министр агрополитики, ответственного за кризис в агропромышленном комплексе стране "не найти".