Животноводы требуют назначения министра агрополитики

В связи с этим И.Паламар заявила о необходимости немедленного назначения министра АПК.

"Нужно как можно быстрее решить вопрос с назначением министра АПК, профессионала, который бы взял на себя ответственность за налаживание санитарных и фитосанитарных мер в стране", - сказала она.

В качестве примера негативных последствий из-за отсутствия руководителя области Паламар привела проблему неконтролируемого распространения африканской чумы свиней (АЧС) в Украине.

Напомним, АЧС продолжает распространяться по Украине. С 2016 года из-за болезни было уничтожено около 80 тыс. свиней из домашних хозяйств и ферм. Только по итогам 2017 года из-за АЧС украинские фермеры понесли миллионные убытки, а компенсации своих потерь они получили только в размере около 40%.

По словам нардепа С.Тригубенко, преодолеть АЧС уполномоченным органам мешает отсутствие профессиональных кадров и неэффективное использование бюджетных средств.

Кроме того, политик считает, что до тех пор, пока в Украине не будет назначен министр агрополитики, ответственного за кризис в агропромышленном комплексе стране "не найти".