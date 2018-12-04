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От Лапы требуют ограничить ввоз мяса из АЧС-положительных стран ЕС

Киев • УНН

 • 8994 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Украинские фермеры обратились к Госпродпотребслужбе с просьбой пересмотреть условия импорта свинины из стран ЕС, где не утихает африканская чума свиней (АЧС). Соответствующее обращение в адрес председателя Госпродпотребслужбы Владимира Лапы направила Ассоциация "Свинари Украины", передает УНН.

От Лапы требуют ограничить ввоз мяса из АЧС-положительных стран ЕС

Так, с начала года вспышки АЧС зафиксировали в 6 странах ЕС, сообщили Лапе в ассоциации. В частности, в Бельгии - 98 случаев, Болгарии - 4, Латвии - 621, Польше - 2 тыс. 105, Румынии - 1 тыс. 222, Венгрии - 57 случаев.

"Учитывая активное распространение африканской чумы свиней в упомянутых странах и высокий риск ее заноса на территорию других государств, Ассоциация "Свинари Украины" обращается с просьбой пересмотреть условия торговых отношений со странами-участницами ЕС, в частности с теми, которые имеют АЧС-положительный статус, по поставкам мяса свиней, свиных субпродуктов, жира и мясопродукции из них, которая не прошла должной термической обработки, во избежание дальнейшего распространения вируса с контаминированной продукцией и ухудшение эпизоотической ситуации", - говорится в тексте обращения.

Как писал УНН, на территории разных областей Украины с начала года было зафиксировано уже более 130 случаев АЧС.

Контроллеры утверждают, что держат ситуацию на контроле, однако ни фермеры, ни эксперты агросектора с ними не согласны.

В Ассоциации животноводов говорят, что власть бездействует: не утверждается государственная стратегия преодоления АЧС. Более того, в стране даже отсутствует профильный министр.

Между тем, убытки селян и фермеров из-за АЧС уже достигли миллионных отметок и продолжают расти.

Депутат ВР Сергей Тригубенко, в свою очередь, считает, что бороться с АЧС Украине мешают бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы и отсутствие профессиональных кадров.

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