От Лапы требуют ограничить ввоз мяса из АЧС-положительных стран ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Украинские фермеры обратились к Госпродпотребслужбе с просьбой пересмотреть условия импорта свинины из стран ЕС, где не утихает африканская чума свиней (АЧС). Соответствующее обращение в адрес председателя Госпродпотребслужбы Владимира Лапы направила Ассоциация "Свинари Украины", передает УНН.
Так, с начала года вспышки АЧС зафиксировали в 6 странах ЕС, сообщили Лапе в ассоциации. В частности, в Бельгии - 98 случаев, Болгарии - 4, Латвии - 621, Польше - 2 тыс. 105, Румынии - 1 тыс. 222, Венгрии - 57 случаев.
"Учитывая активное распространение африканской чумы свиней в упомянутых странах и высокий риск ее заноса на территорию других государств, Ассоциация "Свинари Украины" обращается с просьбой пересмотреть условия торговых отношений со странами-участницами ЕС, в частности с теми, которые имеют АЧС-положительный статус, по поставкам мяса свиней, свиных субпродуктов, жира и мясопродукции из них, которая не прошла должной термической обработки, во избежание дальнейшего распространения вируса с контаминированной продукцией и ухудшение эпизоотической ситуации", - говорится в тексте обращения.
Как писал УНН, на территории разных областей Украины с начала года было зафиксировано уже более 130 случаев АЧС.
Контроллеры утверждают, что держат ситуацию на контроле, однако ни фермеры, ни эксперты агросектора с ними не согласны.
В Ассоциации животноводов говорят, что власть бездействует: не утверждается государственная стратегия преодоления АЧС. Более того, в стране даже отсутствует профильный министр.
Между тем, убытки селян и фермеров из-за АЧС уже достигли миллионных отметок и продолжают расти.
Депутат ВР Сергей Тригубенко, в свою очередь, считает, что бороться с АЧС Украине мешают бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы и отсутствие профессиональных кадров.