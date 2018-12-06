В Україні не було б АЧС, якби зараз існувала ветслужба - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Сьогодні Держпродспоживслужба не може впоратися з АЧС, бо належно не виконує свою роботу. Про це у коментарі УНН розповів президент Асоціації фермерів та землевласників України Іван Томич.
“Проблема полягає в тому, що система протиепізоотичних заходів, які були і діяли до 2013 року, вона на разі повністю зруйнована. Протиепізоотичні заходи належно реалізовувалися колишньою службою, нинішня — не може їм дати ради. І АЧС гуляє Україно та не вщухає. Це перша, головна і, мабуть, єдина причина. Реформування не вдалося.
Держпродспоживслужба створювалася на ходу, і вона далеко не та ветсанітарна служба, яка була. Тоді були фахівці, європейські країни визнавали нашу ветеринарну службу і її забезпечення. А зараз ті фахівці, які були — повиїжджали за кордон. Існуючі фахівці не можуть впоратися ні з чим. АЧС — тому приклад”, - розповів він.
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Крім того, за словами Томича, Держпродспоживслужба сьогодні немає чіткого плану протидії АЧС.
“Втрачено великий проміжок часу, і без формування структури, яка буде працювати, АЧС буде й далі гуляти. Повірте, якби зараз існувала та ветслужба, АЧС би в Україні не було”, — резюмував він.
Нагадаємо, з початку року в Україні зафіксовано вже 138 випадків АЧС. Загалом, за останні три роки вірус не оминув жодну з областей.
За словами депутата Сергія Тригубенка, за збитки фермерів від АЧС сьогодні, навіть, немає з кого спитати, адже в країні понад півтора року відсутній профільний міністр — аграрної політики.