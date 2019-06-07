В Украине на учете служб по делам детей находится более 30 тысяч детей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. На учете служб по делам детей находится более 30 тысяч детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.
"На учете служб по делам детей находится 31 491 ребенок, как находящаяся в сложных жизненных обстоятельствах", - говорится в ответе на запрос.
Напомним, в Украине по состоянию на январь 2019 насчитывается 70 711 без родительской опеки.
Как сообщал УНН, иностранцы за год усыновили почти 12 тыс украинских сирот.
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