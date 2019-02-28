Іноземці за рік всиновили майже 12 тис. українських сиріт

Крім того, в 2018 році повернули в Україну 13 осіб, які постраждали від торгівлі людьми.

За сприяння українських дипломатів 4271 чоловік був забезпечений лікуванням, реабілітацією і оздоровленням. 71 українцеві з закордону була повернута недоотримана зарплата на загальну суму 560 тисяч доларів.

394 людини було звільненно з під варти, а для 549 осіб було встановлене місцезнаходження.

Нагадаємо, більше 20 тис. дітей-сиріт в Україні потребують житла.



Нагадаємо, за 11 місяців 2018 1547 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, було усиновлено, ще 4904 отримали опіку в сім'ях, втім понад 4,5 тисячі зустріли Новий рік в інтернатах.

