Іноземці за рік всиновили майже 12 тис. українських сиріт

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. За минулий рік за кордон усиновили 11 тисяч 814 сироти з України. Повернули назад в країну 13 осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Про це повідомив УНН Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.

Крім того, в 2018 році повернули в Україну 13 осіб, які постраждали від торгівлі людьми.

За сприяння українських дипломатів 4271 чоловік був забезпечений лікуванням, реабілітацією і оздоровленням. 71 українцеві з закордону була повернута недоотримана зарплата на загальну суму 560 тисяч доларів.

394 людини було звільненно з під варти, а для 549 осіб було встановлене місцезнаходження. 

Нагадаємо, більше 20 тис. дітей-сиріт в Україні потребують житла.

Нагадаємо, за 11 місяців 2018 1547 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, було усиновлено, ще 4904 отримали опіку в сім'ях, втім понад 4,5 тисячі зустріли Новий рік в інтернатах.

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