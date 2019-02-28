Иностранцы за год усыновили почти 12 тыс. украинских сирот
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. За прошлый год за рубеж усыновили 11 тысяч 814 сироты из Украины. Вернули назад в страну 13 человек, которые пострадали от торговли людьми. Об этом сообщил УНН Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.
Кроме того, в 2018 году вернули в Украину 13 человек, которые пострадали от торговли людьми.
При содействии украинских дипломатов 4271 человек был обеспечен лечением, реабилитацией и оздоровлением. 71 украинцу из заграницы была возвращена недополученная зарплата на общую сумму 560 тысяч долларов.
394 человека было освобожденно из под стражи, а для 549 человек было установленно местонахождение.
Напомним, более 20 тыс. детей-сирот в Украине нуждаются в жилье.
Напомним, за 11 месяцев 2018 1547 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, было усыновлено, еще 4904 получили опеку в семьях, впрочем более 4,5 тысячи встретили Новый год в интернатах.