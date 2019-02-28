Иностранцы за год усыновили почти 12 тыс. украинских сирот

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 6238 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 32918 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 118471 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121598 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123827 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122216 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153940 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117306 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141255 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145168 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Иностранцы за год усыновили почти 12 тыс. украинских сирот

Иностранцы за год усыновили почти 12 тыс. украинских сирот

Киев  •  УНН

 • 10799 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. За прошлый год за рубеж усыновили 11 тысяч 814 сироты из Украины. Вернули назад в страну 13 человек, которые пострадали от торговли людьми. Об этом сообщил УНН Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

Кроме того, в 2018 году вернули в Украину 13 человек, которые пострадали от торговли людьми.

При содействии украинских дипломатов 4271 человек был обеспечен лечением, реабилитацией и оздоровлением. 71 украинцу из заграницы была возвращена недополученная зарплата на общую сумму 560 тысяч долларов.

394 человека было освобожденно из под стражи, а для 549 человек было установленно местонахождение.

Напомним, более 20 тыс. детей-сирот в Украине нуждаются в жилье. 

Напомним, за 11 месяцев 2018 1547 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, было усыновлено, еще 4904 получили опеку в семьях, впрочем более 4,5 тысячи встретили Новый год в интернатах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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