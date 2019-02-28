Иностранцы за год усыновили почти 12 тыс. украинских сирот

Кроме того, в 2018 году вернули в Украину 13 человек, которые пострадали от торговли людьми.

При содействии украинских дипломатов 4271 человек был обеспечен лечением, реабилитацией и оздоровлением. 71 украинцу из заграницы была возвращена недополученная зарплата на общую сумму 560 тысяч долларов.

394 человека было освобожденно из под стражи, а для 549 человек было установленно местонахождение.



Напомним, более 20 тыс. детей-сирот в Украине нуждаются в жилье.



Напомним, за 11 месяцев 2018 1547 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, было усыновлено, еще 4904 получили опеку в семьях, впрочем более 4,5 тысячи встретили Новый год в интернатах.

