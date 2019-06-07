В Україні на обліку служб у справах дітей перебуває понад 30 тисяч дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. На обліку служб у справах дітей знаходиться понад 30 тисяч дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України у відповіді на запит кореспондента УНН.
“На обліку служб у справах дітей перебуває 31 491 дитина, як така, що перебуває у складних життєвих обставинах”, — йдеться у відповіді на запит.
Нагадаємо, в Україні станом на січень 2019 року налічується 70 711 без батьківської опіки.
Як повідомляв УНН, іноземці за рік всиновили майже 12 тис українських сиріт.
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