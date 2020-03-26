В Украине на коронавирус проверяют 37 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует 37 образцов на коронавирус COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.
Так, в Украине в настоящее время на коронавирус проверяется 37 человек.
Также сообщается, что с начала года получено 1124 подозрения на коронавирус, из которых 931 - оказались отрицательными.
Напомним, в Минздраве зафиксировали пятую смерть от коронавируса: женщина долго занималась самолечением.
Как сообщалось в УНН, по состоянию на утро 26 марта в Украине подтверждено 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 - летальные.
Напомним, Емец рассказал об этапах борьбы с коронавирусом в Украине.
Сообщалось, что Кабинет министров на заседании поддержал введение на 30 дней чрезвычайной ситуации на всей территории Украины.