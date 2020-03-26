В Україні на коронавірус перевіряють 37 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує 37 зразків на коронавірус COVID-19. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ЦГЗ.
Так, в Україні наразі на коронавірус перевіряється 37 людей.
Також повідомляється, що з початку року отримано 1 124 підозри на коронавірус, з яких 931 - виявилися негативними.
Нагадаємо, у МОЗ зафіксували п'яту смерть від коронавірусу: жінка довго займалась самолікуванням.
Як повідомлялося в УНН, станом на ранок 26 березня в Україні підтверджено 156 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 - летальні.
Нагадаємо, Ємець розповів про етапи боротьби з коронавірусом в Україні.
Повідомлялося, що Кабінет міністрів на засіданні підтримав запровадження на 30 днів надзвичайної ситуації на всій території України.