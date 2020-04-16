В Украине на фоне карантина возникла проблема с лекарствами от эпилепсии - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. На фоне карантина возникла проблема обеспечения лекарствами больных эпилепсией, в том числе, для 20 тыс. детей. В Минздраве договариваются с поставщиками, также в стране производят отечественные лекарства. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"На сегодня у нас в Украине 20 тыс. детей, больных эпилепсией. Мы занимаемся сейчас вопросами завоза, в том числе по этой категории пациентов. Разговариваем с нашими импортерами, какая им помощь надо от Министерства здравоохранения для того, чтобы обеспечить этих больных этими лекарствами. Второе, есть соответствующие генерики, которые производятся нашими производителями, которые могут быть альтернативой этим лекарственным средствам. То есть, мы работаем по каждому случаю в разрезе каждой нозологической единицы по обеспечению лекарственными средствами", - сказал Максим Степанов.
Он добавил, что раньше родители детей привозили лекарства из-за границы.
Напомним, с 27 марта Украина закрыла границу из-за коронавируса.
В Украине в лекарствах нуждаются около 100 тысяч больных эпилепсией.