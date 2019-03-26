В Україні близько 100 тисяч людей страждають від епілепсії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Близько 100 тисяч людей в Україні живуть з епілепсією. Такі дані повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я, передає УНН.
"Близько 50 мільйонів людей в усьому світі живуть з епілепсією, а в Україні — близько 100 тисяч людей з епілепсією", – йдеться в повідомленні.
У МОЗ нагадали, як правильно надавати першу медичну допомогу людині з епілепсією під час нападу:
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- перевернути людину на бік;
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- покласти щось м'яке під голову, щоб уникнути травми.
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Водночас, не потрібно:
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- класти щось у рот, адже тверді предмети можуть травмувати, пошкодити зуби та ясна, а інколи навіть існує ризик зламати щелепу. У відомстві підкреслили, що під час нападу в людини не може запасти язик.
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- намагатися зупинити напад — напад повинен пройти сам.
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Епілепсія — це хронічний розлад мозкової діяльності, для якого характерні напади у вигляді короткочасних мимовільних судом, що повторюються. Ознаки нападів залежать від того, в якій ділянці мозку починаються порушення. Можуть виникати тимчасові симптоми: втрата орієнтації або свідомості, порушення рухових функцій, органів відчуття (зір, слух та смак), зміни настрою та інші.
Як повідомляв УНН, щороку 26 березня відзначається "Фіолетовий день", або Всесвітній день боротьби з епілепсією, який створено для підвищення обізнаності про хворобу, розвінчання міфів та привернення уваги до хворих цією недугою.
Нагадаємо, в Україні заборонили ліки проти епілепсії.