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В Украине около 100 тысяч людей страдают от эпилепсии

Киев • УНН

 • 19993 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Около 100 тысяч человек в Украине живут с эпилепсией. Такие данные сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, передает УНН.

В Украине около 100 тысяч людей страдают от эпилепсии

"Около 50 миллионов человек во всем мире живут с эпилепсией, а в Украине - около 100 тысяч людей с эпилепсией", - говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, как правильно оказывать первую медицинскую помощь человеку с эпилепсией во время нападения:

  • перевернуть человека на бок;
  • положить что-то мягкое под голову, чтобы избежать травмы.

В то же время, не нужно:

  • класть что-то в рот, ведь твердые предметы могут травмировать, повредить зубы и десны, а иногда даже существует риск сломать челюсть. В ведомстве подчеркнули, что во время нападения у человека не может впасть язык.
  • пытаться остановить нападение - нападение должен пройти сам.

Эпилепсия - это хроническое расстройство мозговой деятельности, для которого характерны приступы в виде кратковременных непроизвольных судорог, которые повторяются. Признаки нападений зависят от того, в какой области мозга начинаются нарушения. Могут возникать временные симптомы: потеря ориентации или сознания, нарушение двигательных функций, органов чувств (зрения, слух и вкус), изменения настроения и другие.

Как сообщал УНН, ежегодно 26 марта отмечается "Фиолетовый день", или Всемирный день борьбы с эпилепсией, который создан для повышения осведомленности о болезни, развенчание мифов и привлечение внимания к больным этим недугом.

Напомним, в Украине запретили лекарства против эпилепсии.

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