У світі відзначають "Фіолетовий день" на підтримку людей з епілепсією

КИЇВ. 26 березня. УНН. Щороку 26 березня відзначається "Фіолетовий день", або Всесвітній день боротьби з епілепсією, який створено для підвищення обізнаності про хворобу, розвінчання міфів та привернення уваги до хворих цією недугою. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ЦГЗ МОЗ.