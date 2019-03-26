У світі відзначають "Фіолетовий день" на підтримку людей з епілепсією
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Щороку 26 березня відзначається "Фіолетовий день", або Всесвітній день боротьби з епілепсією, який створено для підвищення обізнаності про хворобу, розвінчання міфів та привернення уваги до хворих цією недугою. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ЦГЗ МОЗ.
"Фіолетовий день" придумала дівчинка Кессіді Меган, яка страждає від епілепсії, у 2008 році. У цей день, 26 березня, всі охочі можуть висловити підтримку людям, які живуть з діагнозом "епілепсія". Ініціативу дівчинки підтримала спочатку Асоціація епілепсії Нової Шотландії, а потім і інші організації світу.
Епілепсія вважається одним із найпоширеніших хронічних неврологічних захворювань людини. Епілепсія – це хронічний розлад мозкової діяльності, для якого характерні напади, що повторюються. Напади спричинені надлишком електричних імпульсів у групах клітин різних ділянок мозку.
У 60% випадків епілепсії неможливо встановити причину виникнення, це так звана – первинна або ідіопатична епілепсія.
Причинами вторинної епілепсії (40% випадків) найчастіше є:
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- Пошкодження мозку у передпологовий та післяпологовий періоди внаслідок травми, гіпоксії (нестачі кисню);
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- Вроджені відхилення від норми або генетичні стани при наявності вад розвитку головного мозку, які зумовлені цими факторами;
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- Важка травма голови;
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- Інсульт, в результаті якого до мозку не надходить достатньо кисню;
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- Інфекції мозку та мозкових оболонок (менінгіт, енцефаліт, нейроцистицеркоз);
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- Деякі генетичні синдроми;
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- Пухлини.
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В Україні налічується близько 100 тисяч людей з епілепсією, тому обізнаність щодо хвороби дуже важлива, зокрема для надання першої медичної допомоги і профілактичних заходів відносно вторинної епілепсії.
Нагадаємо, за даними ЦГЗ МОЗ, для лікування пацієнтів із епілепсією науково обґрунтовано використання канабісу чи препаратів на основі фітоканабіноїдів з лікувальною метою.