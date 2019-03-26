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В мире отмечают "Фиолетовый день" в поддержку людей с эпилепсией

Киев • УНН

 • 44351 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Ежегодно 26 марта отмечается "Фиолетовый день", или Всемирный день борьбы с эпилепсией, который создан для повышения осведомленности о болезни, развенчания мифов и привлечения внимания к больным этим недугом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ Минздрава.

В мире отмечают "Фиолетовый день" в поддержку людей с эпилепсией

"Фиолетовый день" придумала девочка Кэссиди Меган, которая страдает от эпилепсии, в 2008 году. В этот день, 26 марта, все желающие могут выразить поддержку людям, живущим с диагнозом "эпилепсия". Инициативу девочки поддержала сначала Ассоциация эпилепсии Новой Шотландии, а затем и другие организации мира.

Эпилепсия считается одним из самых распространенных хронических неврологических заболеваний человека. Эпилепсия - это хроническое расстройство мозговой деятельности, для которого характерны приступы, которые повторяются. Приступы вызваны избытком электрических импульсов в группах клеток различных участков мозга.

В 60% случаев эпилепсии невозможно установить причину возникновения, это так называемая - первичная или идиопатическая эпилепсия.

Причинами вторичной эпилепсии (40% случаев) чаще всего являются:

  • Повреждения мозга в предродовой и послеродовой периоды вследствие травмы, гипоксии (недостатка кислорода);
  • Врожденные отклонения от нормы или генетические состояния при наличии пороков развития головного мозга, обусловленные этими факторами;
  • Тяжелая травма головы;
  • Инсульт, в результате которого к мозгу не поступает достаточно кислорода;
  • Инфекции мозга и мозговых оболочек (менингит, энцефалит, нейроцистицеркоз);
  • Некоторые генетические синдромы;
  • Опухоли.

В Украине насчитывается около 100 тысяч людей с эпилепсией, поэтому осведомленность о болезни очень важна, в частности для оказания первой медицинской помощи и профилактических мероприятий в отношении вторичной эпилепсии.

Напомним, по данным ЦОЗ Минздрава, для лечения пациентов с эпилепсией научно обосновано использование каннабиса или препаратов на основе фитоканабиноидив с лечебной целью.

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