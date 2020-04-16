В Україні на фоні карантину виникла проблема з ліками від епілепсії - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. На фоні карантину виникла проблема забезпечення ліками хворих на епілепсію, в тому числі, для 20 тис. дітей. У МОЗ домовляються з постачальниками, також у країні виробляють вітчизняні ліки. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“На сьогодні в нас в Україні 20 тис. дітей, хворих на епілепсію. Ми займаємось зараз питаннями завозу, в тому числі, по цій категорії пацієнтів. Розмовляємо з нашими імпортерами, яка їм допомога треба від Міністерства охорони здоров’я для того, щоб забезпечити цих хворих цими ліками. Друге, є відповідні генеріки, які виробляються нашими виробниками, які можуть бути альтернативою цим лікарським засобам. Тобто, ми працюємо по кожним випадкам в розрізі кожної нозологічної одиниці щодо забезпечення лікарськими засобами”, - сказав Максим Степанов.
Він додав, що раніше батьки дітей привозили ліки з-за кордону.
Нагадаємо, з 27 березня Україна закрила кордон через коронавірус.
В Україні ліків потребують близько 100 тисяч хворих на епілепсію.