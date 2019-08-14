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В Украине ликвидируют Государственную экологическую инспекцию

В Украине ликвидируют Государственную экологическую инспекцию

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Правительство приняло решение ликвидировать Государственную экологическую инспекцию Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба Министерство экологии и природных ресурсов Украины.

“Правительство приняло решение ликвидировать Государственную экологическую инспекцию Украины, а взамен будет создана Государственная природоохранная служба”, — говорится в сообщении.

Как сообщил Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, профильное министерство в течение последних лет шаг за шагом нарабатывало нормативно-правовую базу для создания эффективной современной государственной системы предотвращения экологических правонарушений и мониторинга состояния окружающей среды.

“В целом структурой новой Государственной природоохранной службы предусмотрено создание 10 межрегиональных территориальных органов (Карпатского, Полесского, Приднепровского, Северо-Западного, Столичного, Причерноморского, Подольского, Центрального и Юго-Восточного) и полную ликвидацию 23 территориальных подразделений ГЭ”, — отмечается в сообщении.

Напомним, с начала года Государственная экологическая инспекция провела проверки судов в украинских портах и выявила нарушений на около 5 млн грн по состоянию на апрель.

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