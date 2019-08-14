В Україні ліквідують Державну екологічну інспекцію
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Уряд ухвалив рішення ліквідувати Державну екологічну інспекцію України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерство екології та природних ресурсів України.
“Уряд ухвалив рішення ліквідувати Державну екологічну інспекцію України, а натомість буде створено Державну природоохоронну службу”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомив Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, профільне міністерство протягом останніх років крок за кроком напрацьовувало нормативно-правову базу для створення ефективної сучасної державної системи запобігання екологічним правопорушенням і моніторингу стану навколишнього природного середовища.
“Загалом структурою новою Державної природоохоронної служби передбачено створення 10 міжрегіональних територіальних органів (Карпатського, Поліського, Придніпровського, Північно-Західного, Столичного, Причорноморського, Подільського, Центрального та Південно-Східного) та повну ліквідацію 23 територіальних підрозділів ДЕ”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, з початку року Державна екологічна інспекція провела перевірки суден в українських портах і виявила порушень на близько 5 млн грн станом на квітень.