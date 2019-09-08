В Украине несколько дней будет удерживаться чрезвычайная пожарная опасность
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Украине, кроме большинства районов Львовской, Закарпатской и Херсонской областей, 8-10 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"8-10 сентября в Украине, кроме большинства районов Львовской, Закарпатской и Херсонской областей, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. В Киевской области 8-10 сентября сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в ближайшие трое суток в Украине без осадков.
Добавим, ранее синоптики прогнозировали, что первые заморозки украинцам стоит ожидать уже в конце сентября.