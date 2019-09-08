В Україні кілька днів утримуватиметься надзвичайна пожежна небезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. В Україні, крім більшості районів Львівської, Закарпатської та Херсонської областей, 8-10 вересня утримається надзвичайна пожежна небезпека, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"8-10 вересня в Україні, крім більшості районів Львівської, Закарпатської та Херсонської областей, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. На Київщині 8-10 вересня утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, у найближчі три доби в Україні без опадів.
Додамо, раніше синоптики прогнозували, що перші заморозки українцям варто очікувати вже в кінці вересня.