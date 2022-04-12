В Украине хотят запретить российскую музыку на радио и телевидении

Детали

В пояснительной записке проекта сообщили, что предлагают внести изменения в статью 9 закона Украины "О телевидении и радиовещании" — ввести квоту 50% музыкальных произведений на украинском языке для радиостанций и музыкальных телеканалов и дополнить новой статьей, которая предусматривает запрет воспроизведения музыкальной продукции происхождения государства-агрессора.

Как отметили, соответствующий запрет будет действовать на период до освобождения всех оккупированных украинских территорий и прекращения агрессии со стороны российской федерации и будет касаться не только телерадиоэфира, но и воспроизведение аудиовизуальных произведений в исполнении граждан и резидентов государства-агрессора на радио, телевидении, в развлекательных заведениях, в общественном транспорте (в коммунальных и частных перевозчиков), учебных заведениях, заведениях культуры и отдыха, гостиничного и ресторанного бизнеса, кинотеатрах, общественном пространстве и тому подобное.

"Принятие данного законопроекта позволит стать на защиту нашего культурного пространства с единственной целью - никогда больше не допустить возможные насилия, убийства и мародерства со стороны взбешенного "русского мира" путем увеличения доли песен на украинском языке в эфире украинских радиостанций и запрета воспроизведения музыкальной продукции происхождения государства-агрессора", — говорится в пояснительной записке.

Дополнение

В Министерстве культуры и информационной политики подготовили новый список из 47 одиозных пропутинских скоморохов, которые публично заявили о поддержке военных преступлений путина в Украине.