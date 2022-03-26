Басков, Газманов, Михалков: у Мінкульті підготували новий санкційний список, куди внесли 47 "одіозних пропутінських скоморохів"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Міністерстві культури та інформаційної політики підготували новий список із 47 одіозних пропутінських скоморохів, які публічно заявили про підтримку військових злочинів путіна в Україні. Про це повідомив глава Мінкульту Олександр Ткаченко у Telegram, передає УНН.
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"Ми у Міністерстві культури та інформаційної політики підготували новий список із 47 одіозних пропутінських скоморохів, які публічно заявили про підтримку військових злочинів путіна в Україні. Кабмін нашу пропозицію підтримав. Далі – погодження за РНБО та Президентом", - написав Ткаченко.
Деталі
За його словами, більшість із "скоморохів" ви чудово знаєте і навів кілька прізвищ найбільш "відомих":
Співаки та музиканти:
- Микола Басков;
- Дмитро Білан;
- Поліна Гагаріна;
- Олег Газманов;
- Денис Вайнштейн, він же Джиган;
- Лариса Доліна;
- Сергій Жуков;
- Григорій Лепс;
- Ніколай Расторгуєв;
- Тимур Юнусов, він же Тіматі.
Актори та режисери:
- Дмитро Харатьян;
- Яна Поплавська;
- Дмитро Пєвцов;
- Микита Михалков;
- Володимир Машков;
- Марат Башаров.
Політики, пропагандисти та посібники Кремля:
- Аскер-заде Наіля Вагіф кизи, журналіст, телеведуча, телеканал "Росія-1";
- Бабаян Роман Георгійович, телеведучий, депутат Московської міської думи VII скликання;
- Гудошніков Олексій Валерійович, телеведучий, канал "Звезда";
- Дугін Олександр Гелійович, політик, науковець, пропагандист;
- Колеров Модест Олексійович, головний редактор інформаційного агентства REGNUM.
Також санкції вводяться проти двох юридичних осіб:
- власників супутникового телеканалу "Союз", що транслюється на супутниках "Eutelsat W-4" і "Ямал-201". Офіційно вони називаються некомерційна організація "Місцева православна релігіозна організація свято-симіонівське архієрейське подвір’я м. Єкатеринбург Свердловської області Єкатеринбурзької єпархії російської православної церкви (московський патріархат)";
- ТОВ "8 канал".
"Санкційні списки будемо розширювати і надалі. Покарані будуть всі без виключення посібники кривавого путінського режиму. Як кажуть у нас в Україні, "русская воєнная пєсня, пливі вслєд за русскім корабльом". Працюємо", - резюмував Ткаченко.