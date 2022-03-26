Басков, Газманов, Михалков: в Минкульте подготовили новый санкционный список, куда внесли 47 "одиозных пропутинских скоморохов"

Цитата

"Мы в Министерстве культуры и информационной политики подготовили новый список из 47 одиозных пропутинских скоморохов, которые публично заявили о поддержке военных преступлений путина в Украине. Кабмин наше предложение поддержал. Далее - согласование за СНБО и Президентом", - написал Ткаченко.

Детали

По его словам, большинство из "скоморохов" вы прекрасно знаете и привел несколько фамилий самых "известных":

Певцы и музыканты:

- Николай Басков;

- Дмитрий Билан;

- Полина Гагарина;

- Олег Газманов;

- Денис Вайнштейн, он же Джиган;

- Лариса Долина;

- Сергей Жуков;

- Григорий Лепс;

- Николай Расторгуев;

- Тимур Юнусов, он же Тимати.

Актеры и режиссеры:

- Дмитрий Харатьян;

- Яна Поплавская;

- Дмитрий Певцов;

- Никита Михалков;

- Владимир Машков;

- Марат Башаров.

Политики, пропагандисты и пособники Кремля:

- Аскер-заде Наиля Вагиф кызы, журналист, телеведущая, телеканал "Россия-1";

- Бабаян Роман Георгиевич, телеведущий, депутат Московской городской думы VII созыва;

- Гудошников Алексей Валерьевич, телеведущий, канал "Звезда";

- Дугин Александр Гелийович, политик, ученый, пропагандист;

- Колеров Модест Алексеевич, главный редактор информационного агентства REGNUM.

Также санкции вводятся против двух юридических лиц:

- Владельцев спутникового телеканала "Союз", который транслируется на спутниках "Eutelsat W-4" и "Ямал-201". Официально они называются некоммерческая организация "Местная православная религиозная организация свято-симионовское архиерейское подворье г. Екатеринбург Свердловской области Екатеринбургской епархии русской православной церкви (московский патриархат)";

- ООО "8 канал".

"Санкционные списки будем расширять и в дальнейшем. Наказаны будут все без исключения пособники кровавого путинского режима. Как говорят у нас в Украине, "русская военная песня, плыви вслед за русским кораблем". Работаем", - резюмировал Ткаченко.