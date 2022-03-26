Басков, Газманов, Михалков: в Минкульте подготовили новый санкционный список, куда внесли 47 "одиозных пропутинских скоморохов"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Министерстве культуры и информационной политики подготовили новый список из 47 одиозных пропутинских скоморохов, которые публично заявили о поддержке военных преступлений путина в Украине. Об этом сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко в Telegram, передает УНН.
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"Мы в Министерстве культуры и информационной политики подготовили новый список из 47 одиозных пропутинских скоморохов, которые публично заявили о поддержке военных преступлений путина в Украине. Кабмин наше предложение поддержал. Далее - согласование за СНБО и Президентом", - написал Ткаченко.
Детали
По его словам, большинство из "скоморохов" вы прекрасно знаете и привел несколько фамилий самых "известных":
Певцы и музыканты:
- Николай Басков;
- Дмитрий Билан;
- Полина Гагарина;
- Олег Газманов;
- Денис Вайнштейн, он же Джиган;
- Лариса Долина;
- Сергей Жуков;
- Григорий Лепс;
- Николай Расторгуев;
- Тимур Юнусов, он же Тимати.
Актеры и режиссеры:
- Дмитрий Харатьян;
- Яна Поплавская;
- Дмитрий Певцов;
- Никита Михалков;
- Владимир Машков;
- Марат Башаров.
Политики, пропагандисты и пособники Кремля:
- Аскер-заде Наиля Вагиф кызы, журналист, телеведущая, телеканал "Россия-1";
- Бабаян Роман Георгиевич, телеведущий, депутат Московской городской думы VII созыва;
- Гудошников Алексей Валерьевич, телеведущий, канал "Звезда";
- Дугин Александр Гелийович, политик, ученый, пропагандист;
- Колеров Модест Алексеевич, главный редактор информационного агентства REGNUM.
Также санкции вводятся против двух юридических лиц:
- Владельцев спутникового телеканала "Союз", который транслируется на спутниках "Eutelsat W-4" и "Ямал-201". Официально они называются некоммерческая организация "Местная православная религиозная организация свято-симионовское архиерейское подворье г. Екатеринбург Свердловской области Екатеринбургской епархии русской православной церкви (московский патриархат)";
- ООО "8 канал".
"Санкционные списки будем расширять и в дальнейшем. Наказаны будут все без исключения пособники кровавого путинского режима. Как говорят у нас в Украине, "русская военная песня, плыви вслед за русским кораблем". Работаем", - резюмировал Ткаченко.