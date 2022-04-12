В Україні хочуть заборонити російську музику на радіо та телебаченні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували законопроект №7273 про заборону на радіо та телебаченні музики російських виконавців до завершення в Україні війни, яку розпочала рф, передає УНН.
Деталі
У пояснювальній записці проекту повідомили, що пропонують внести зміни до статті 9 закону України "Про телебачення і радіомовлення" — запровадити квоту 50% музичних творів українською мовою для радіостанцій та музичних телеканалів та доповнити новою статтею, яка передбачає заборону відтворення музичної продукції походження держави-агресора.
Як зазначили, відповідна заборона діятиме на період до звільнення всіх окупованих українських територій та припинення агресії з боку російської федерації й стосуватиметься не лише телерадіоефіру, а й відтворення аудіовізуальних творів у виконанні громадян і резидентів держави-агресора на радіо, телебаченні, в розважальних закладах, в громадському транспорті (у комунальних та приватних перевізників), закладах освіти, закладах культури та відпочинку, готельного та ресторанного бізнесу, кінотеатрах, громадському просторі тощо.
"Прийняття даного законопроекту дасть стати на захист нашого культурного простору з єдиною метою – більше ніколи не допустити можливі насильства, вбивства та мародерства з боку оскаженілого «русского мира» шляхом збільшення частки пісень українською мовою в ефірі українських радіостанцій та заборони відтворення музичної продукції походження держави-агресора", — ідеться в пояснювальній записці.
Доповнення
У Міністерстві культури та інформаційної політики підготували новий список із 47 одіозних пропутінських скоморохів, які публічно заявили про підтримку воєнних злочинів путіна в Україні.