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В Украине хотят ввести налог на сладкие газированные напитки

В Украине хотят ввести налог на сладкие газированные напитки

Киев • УНН

 • 682164 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрированы законопроекты, предусматривающие акцизный сбор 0,1 евро на литр сладкой минеральной и газированной воды. Профильный комитет отмечает, что готовы обсуждать механизмы норматива, но сама инициатива уже согласована командой Президента. Деньги планируют пустить на лечение заболеваний и здоровое питание в школах, пишет УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Детали

В Верховной Раде Украины зарегистрированы два законопроекта, о налогообложении минеральной и газированной воды с добавлением сахара и других подсластителей, а также ароматических веществ. За счет акцизного налога планируется дополнительно привлечь 6 млрд грн, которые пойдут на лечение заболеваний и здоровое питание в школе.

Первый законопроект, № 9032-1 - вносит изменения в Налоговый кодекс. И предлагает налог 0,1 евро (4 грн) на один литр напитка. Второй - № 9033-1 - определяет, куда пойдут средства. Предлагается 50% направить на реализацию программ профилактики и лечения заболеваний, которые возникают от регулярного употребления сладких газированных напитков. Еще 50% на программу детского питания в школах, которую инициировала первая леди Елена Зеленская.

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